Кілька десятків українських водіїв перекрили дороги у Польщі

https://racurs.ua/ua/n189819-kilka-desyatkiv-ukrayinskyh-vodiyiv-perekryly-dorogy-u-polschi.html

Ракурс

У польських містах Перемишль і Медика кілька десятків українських водіїв перекрили дороги в знак протесту проти блокування пунктів прикордонного пропуску.

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У поліції Перемишля розповіли, що правоохоронці перебувають на місці події, протести відбуваються мирно, і їхні ініціатори не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок.

Нова міністерка сільського господарства й розвитку села Польщі Анна Гембіцька у вівторок увечері мала зустрітися з польськими перевізниками на кордоні в Медиці.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску — «Медика — Шегині».

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Станом на ранок 28 листопада у чергах на польському кордоні залишається 2700 українських вантажівок.