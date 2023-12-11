Поляки розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною

Поляки розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n190235-polyaky-rozblokuvaly-naybilshyy-punktiv-propusku-vantajivok-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні у Волинській області розблокували.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков. У напрямку України вже проїхало 15 фур, 25 готуються до проїзду до Польщі.
За його словами, з 14.00 там стабільний рух вантажівок. Блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більш як місяць.
Кубраков додав, що робота з розблокування ще не завершена.
Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені, — написав міністр.
Раніше про розблокування написав у себе у Фейсбук один з ініціаторів протесту польських перевізників Рафал Меклер — очільник Люблінського осередку право-популістської та проросійської парії «Конфедерація».
У Дорогуську нам подзвонили, що міський голова розпустить акцію протесту близько 13.00. Найцікавіше, що ще вчора українці знали, що завтра акція протесту завершиться, — написав сьогодні Меклер.