Поляки розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n190235-polyaky-rozblokuvaly-naybilshyy-punktiv-propusku-vantajivok-na-kordoni-z-ukrayinou.html

Ракурс

Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні у Волинській області розблокували.

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Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков. У напрямку України вже проїхало 15 фур, 25 готуються до проїзду до Польщі.

За його словами, з 14.00 там стабільний рух вантажівок. Блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більш як місяць.

Кубраков додав, що робота з розблокування ще не завершена.

Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені, — написав міністр.

Раніше про розблокування написав у себе у Фейсбук один з ініціаторів протесту польських перевізників Рафал Меклер — очільник Люблінського осередку право-популістської та проросійської парії «Конфедерація».