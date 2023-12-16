Новий уряд Польщі ліквідував підкомісію з розслідування Смоленської катастрофи 2011 року

https://racurs.ua/ua/n190402-novyy-uryad-polschi-likviduvav-pidkomisiu-z-rozsliduvannya-smolenskoyi-katastrofy-2011-roku.html

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Новий уряд Польщі ліквідував підкомісію з розслідування Смоленської катастрофи 2011 року, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський.

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Rzeczpospolita пише, що підкомісія ліквідовується, а її члени зобов’язані до наступного понеділка, 18 грудня 2023 року, повернути всю документацію, нерухоме майно та обладнання, які використовувалися для роботи.

Скасовано всі повноваження і довіреності членів підкомісії на здійснення діяльності, пов’язаної з її роботою. Найближчим часом буде створена спеціальна група, яка аналізуватиме всі аспекти діяльності ліквідованої підкомісії, — повідомив речник Міноборони Польщі Януш Сеймей.

У Міноборони нагадали, що багато фахівців повідомляли про помилки, недоліки та маніпуляції з боку комісії. Чинне керівництво воєнного відомства називає звіти голови органу Антонія Мацеревича не інакше як «брехнею, на яку було витрачено 31 млн злотих (7 млн євро) за вісім років».

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що «дивне слідство, яке не було завершене» не продовжуватиметься. Натомість офіційним у контексті Смоленської катастрофи вважатиметься рапорт комісії ексглави МВС Польщі Єжи Міллера, яка завершила своє слідство в 2011 році. Там дійшли висновку, що трагедія сталася через помилки екіпажу польського літака.

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому «Смоленськ-Північний» розбився польський урядовий літак з 96 людьми на борту. В авіакатастрофі загинули президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, все військове командування польської армії, значна частина польської політичної, релігійної та громадської еліти.

Після приходу до влади у Польщі в 2015 році партії «Право і справедливість» новий уряд скасував рапорт своїх попередників і в лютому 2016 році відновив слідство.

Відтоді було проведено ексгумацію тіл усіх жертв катастрофи, а також ще раз досліджено усі записи «чорних скриньок» та елементи розбитого літака на предмет виявлення вибухових речовин.

У PiS, тіньовим лідером якої є брат загиблого президента Ярослав Качинський, неодноразово покладали відповідальність за катастрофу на росіян, натякаючи на можливу причетність до катастрофи Кремля.