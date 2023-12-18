Російські війська просунулися на північ від Авдіївки, ЗСУ — на південний захід

https://racurs.ua/ua/n190475-rosiyski-viyska-prosunulysya-na-pivnich-vid-avdiyivky-zsu-na-pivdennyy-zahid-karta.html

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Українські війська контратакували під Авдіївкою і просунулися на схід від Невельського — невеликого села на південний захід від Авдіївки.

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Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

В Україні тривають запеклі бої, місцями російської армії вдається невеликий поступ, повідомляє ISW. Ось його основні висновки про становище на фронтах виходячи з даних геолокації.

Російські війська провели наступальні операції в районі Бахмута і досягли підтверджених успіхів — просунулися на північний захід від Хромового (на захід від Бахмута) і в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою, досягли незначних успіхів у районі Степового (3 км на північ від Авдіївки). Водночас ISW не знайшов візуального підтвердження заявам російських військових блогерів про те, що армія РФ увійшла в околиці Авдіївки.

Українські війська контратакували під Авдіївкою і просунулися на схід від Невельського — невеликого села на південний захід від Авдіївки.

Російські джерела стверджують, що російські війська повністю захопили Мар’їнку і продовжили наступальні операції на захід і південний захід від Донецька. ISW не знаходить візуального підтвердження російського контролю над усією Мар’їнкою.

У Запорізькій області продовжуються позиційні бої, ЗСУ продовжували наступальні операції у її на західній частині, але без успіху.

Там же проводили контратаки і російські війська — за повідомленнями російських джерел, їм вдалося досягти невеликих успіхів між селами Копані та Роботино, а також у районі Вербового та Новопрокопівки, але ISW це не підтверджує.

Українські війська продовжують утримувати та посилювати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а у рф там бракує техніки та живої сили.

За словами «військорів», російські військові скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Також у ЗС рф у районі села Кринки є проблеми з наявністю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп від українських безпілотників, а також не вистачає можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.