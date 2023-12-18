2025 рік може бути вдалим для України через збільшення витрат НАТО на оборону

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Збільшення витрат НАТО на оборону на 1% ВВП дорівнює збільшенню витрат росії на 24% її ВВП.

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Про це нагадує оглядач Wall Street Journal Холман Дженкінс.

На що путін не розраховував, починаючи війну з Україною, так це на те, що НАТО врешті-решт об'єднається, озброїться і приєднає дві нові держави, причому передові. І хоча переозброєння не йде швидкими темпами, у довгостроковій перспективі це вплине на те, що Захід стане могутнішим за росію, припускає Дженкінс.

Головний аргумент оглядача полягає в тому, що заплановане путіним збільшення фактичних військових витрат на 70% у 2024 році, що становить близько 2% ВВП, є кроком, який важко повторити. Водночас збільшення витрат НАТО на оборону лише на 1% ВВП було б еквівалентним збільшенню витрат росії на 24%, каже аналітик.

Тому досить легко сказати, коли пан Путін має бути готовий припинити бойові дії — у 2025 році.

Захід не відступить

Попри те, що на початку грудня республіканці в Сенаті США заблокували спробу ухвалити законопроект про додаткове фінансування на 2024 рік, який, серед іншого, передбачав виділення коштів на допомогу Україні, за словами Дженкінса, «це було б вкрай по-ідіотськи дозволяти путіну навіть на мить сподіватися, що Захід відмовиться від перемоги через брак кількох мільярдів, які допоможуть Україні вижити наступного року».

За словами коментатора, кожен долар допомагає забезпечити вже вкладені інвестиції у перезапуск оборонно-промислової бази Заходу. Водночас створюється загартована в боях українська армія, яка десятиліттями буде опорою європейської безпеки.

Західне озброєння та обладнання зможуть компенсувати здатність путіна кинути в бій погано навчених новобранців у вівторок і повернути їх у мішках для трупів у п’ятницю, — пише Дженкінс.

Україна не має і ніколи не мала можливості атакувати авіабази, військові заводи та транспортні вузли на території росії, але її ресурс — це наявність часу для підготовки та ознайомлення з озброєнням і технікою.

Прихід Трампа до влади може виправдати очікування путіна

Зважаючи на це, путін, попри всю свою веселу демонстрацію фальшивої впевненості, можливо, передбачає нелогічні можливості другого президентства Дональда Трампа.

Певним виходом для путіна може стати прихід до влади Трампа, якого російська телепропаганда зображує західним лідером, який розуміє і приймає інтереси росії. Перемогу Трампа можна представити як остаточний успіх військової політики путіна і прикрити провал російського президента захопленням Києва.

Дженкінс зазначає, що відмова Трампа брати участь у дебатах Республіканської партії означала, що ніхто не почув докладного пояснення його зазвичай гучної обіцянки закінчити війну за 24 години. Існує також питання про те, чи буде Трамп, якщо його оберуть, мати повноваження виконувати свої обіцянки.