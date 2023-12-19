"Нафтогаз" виграв у росіян суд у справі про захоплення активів у Криму

https://racurs.ua/ua/n190509-naftogaz-vygrav-u-rosiyan-sud-u-spravi-pro-zahoplennya-aktyviv-u-krymu.html

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Суд у Великій Британії став на бік «Нафтогазу» у справі щодо захоплення росією активів компанії у Криму на 5 млрд дол.

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НАК «Нафтогаз України» та ще п’ять компаній групи «Нафтогаз» отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо 5 млрд дол., а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності.

Наказ винесений судом 5 грудня 2023 року.

Остаточне рішення ухвалив Арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року у справі про компенсацію росією збитків, завданих незаконним захопленням росією активів Групи «Нафтогаз» в Криму у 2014 році.

Британський суд визнав нещодавнє арбітражне рішення про компенсацію Нафтогазу збитків розміром 5 млрд доларів США за захоплені росією активи Групи в Криму.

Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи, — зазначив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

З-поміж усіх арбітражних рішень за позовами українських інвесторів про незаконне захоплення росією їхніх активів у Криму сума компенсації за цим позовом, рішення щодо якого винесене на користь Компанії, є найбільшою.

Нафтогаз також працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях.

росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення росії повістки через дипломатичні канали.

В Англії та Уельсі Групу Нафтогаз pro bono представляють Наомі Брієркліфф та Кеті Прітчард із Squire Patton Boggs, Адвокат Короля Стівен Мідвінтер, Едвард Хо та Емілія Ґонін із Brick Court та Девід Бейкер із Essex Court Chambers за підтримки Covington & Burling, які виступають провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль Нафтогазу щодо примусового виконання рішення.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи «Нафтогаз» в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017−16) проти російської федерації на підставі Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

«Нафтогаз» просив Арбітражний трибунал зобов’язати росію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

Усні слухання щодо юрисдикції та відповідальності відбулися в Палаці миру в Гаазі в травні 2018 року. У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс рішення на користь Нафтогазу. Арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що росія порушила свої зобов’язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою Нафтогаз. У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.