ППО палила російські "шахеди" у 12 областях Украни

https://racurs.ua/ua/n190556-ppo-palyla-rosiyski-shahedy-u-12-oblastyah-ukrany.html

Ракурс

У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із трьох напрямків: Чауда — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф).

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Усього зафіксовано пуски 35 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

До відбиття повітряного нападу українська ППО залучила тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.