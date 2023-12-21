У Міноборони вважають, що Bild змістив акцент щодо слів Умєрова про повістки за кордоном

https://racurs.ua/ua/n190572-u-minoborony-vvajaut-scho-bild-zmistyv-akcent-schodo-sliv-umierova-pro-povistky-za-kordonom.html

Ракурс

У коментарі виданню «Бабель» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент щодо слів Рустема Умєрова.

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Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Раніше «Ракурс» писав, що всі українці 25−60 років, які виїхали за кордон, отримають повістки в армію. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю кільком німецьким медіа. Глава Міноборони, який восени прийшов на посаду міністра оборони, заявив, що всі українські чоловіки призовного віку, який скоро становитиме від 25 до 60 років, мають отримати повістку з вимогою з’явитися на призовний пункт ЗСУ.

Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм повістку. Захищати свою країну і служити їй це не покарання. Це честь, — сказав Умєров і пригрозив санкціями тим, хто не з’явиться.

19 грудня на підсумковій пресконференції для ЗМІ Володимир Зеленський розповів, що Генеральний штаб та головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний пропонували мобілізувати в Україні додаткових 450−500 тисяч людей. За його словами, мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн. Але при цьому президент зажадав від військових конкретики щодо низки питань — відпусток українських воїнів, ротації на фронті, демобілізації.

Зеленський тоді також заступився за цивільних і нагадав, що одного воїна утримує шестеро людей, які сплачують податки.

Тим не менше в Україні, найвірогідніше, знизять мобілізаційний вік до 25 років. Президент на тій же прес-конференції заявив, що погодиться з таким рішенням. Це значить, що мобілізовуватимуть в армію з 25 років, а не з 27, як є зараз.

Повістки на вулицях і в спортзалах перестануть роздавати, коли повноцінно запрацює електронний реєстр військовозобовʼязаних, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Зараз в Україні працює електронний реєстр «Оберіг», але він ще не синхронізований з іншими держреєстрами.

Коли ухвалять відповідний законопроєкт, то в більшості випадків потреба ходити по громадських місцях відпаде — всі чинні бази будуть синхронізовані. У ТЦК знатимуть, де потрібні їм люди.

Якщо військовозобов’язаний переїхав до іншого міста і не став на облік за фактичним місцем проживання, повістки будуть приходити на минуле місце реєстрації. За словами Фітьо, коли люди не оновлюють дані в ТЦК, то намагаються уникнути мобілізації. Загальний реєстр це змінить.