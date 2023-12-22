Армія росії посилить наступ в Україні на початку 2024 року. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190596-armiya-rosiyi-posylyt-nastup-v-ukrayini-na-pochatku-2024-roku-isw.html

Ракурс

Російська армія зможе проводити наступальні операції в Україні вже на початку 2024 року.

.

Окупантам буде легше штурмувати позиції Сил оборони України, зокрема навколо Авдіївки в Донецькій області, коли наприкінці січня та в лютому наступлять морози, а ґрунт стане твердим. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

За словами експертів, з 2014 року осінній «грязьовий» сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил. Натомість періоди тривалих морозів, що зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю та дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж восени та навесні.

При цьому в ISW наголошують, що зараз погода в Україні увесь час змінюється. Морозний період може настати пізніше, ніж очікується, або не настати взагалі. Це залишає небагато часу для маневрової війни за участю бронетехніки.

У звіті зазначається, що окупаційна армія рф розпочала локалізовані наступальні операції по всій лінії фронту на Сході України в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону. Ворог намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів.

Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022−2023 року, — упевнені в ISW.

Нагадаємо, нещодавно росія посилила військове угруповання на території білорусі. В ISW повідомляли, що білоруські Збройні сили за підтримки російського військового командування розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни.