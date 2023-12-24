Майже 20 населених пунктів евакуювали на Сумщині. Фото:

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Евакуювали мешканців населених пунктів в Сумській області, які розташовані у прикордонній 5-кілометровій зоні.

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Населені пункти, з яких виїхали всі мешканці, розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах. Вони зазнавали постійних обстрілів з боку російської федерації. Про це 24 грудня повідомило «Суспільне» із посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що евакуація поширюється на 5-кілометрову зону, в якій перебувають 15 громад у чотирьох райони Сумської області. Там загалом проживають 12 тис. 689 людей, з яких 712 — діти. Станом на початок грудня було відомо про евакуацію 679 людей, зокрема 679 дітей. Вони перебралися до інших громад області.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але ЗСУ вибили ворога з регіону. Після того країна-агресор постійно обстрілює прикордонні території та задіює диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, на початку грудня російські загарбники оголосили евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Однак під час минулих евакуацій українці опинялися в найбільш депресивних районах російської федерації.

Джерело: «Суспільне»