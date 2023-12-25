Рашисти заявили про нібито захоплення Мар’їнки, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n190710-boyi-tryvaut-u-zsu-sprostuvaly-zayavu-rosiyan-pro-nibyto-zahoplennya-mar-yinky.html

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В Силах оборони України спростовують твердження російської пропаганди про нібито захоплення рашистами міста Марʼїнка Донецької області.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Бої за Марʼїнку тривають, наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Марʼїнки, — наголосив Штупун. — Але місто вщент знищено. Говорити про повне захоплення Марʼїнки некоректно.

Раніше сьогодні, 25 грудня, міністр оборони рф Сергій Шойгу 25 грудня заявив про нібито повну окупацію міста Марʼїнка на Донеччині.

Джерело: «Укрінформ»