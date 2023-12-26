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Ракурс
Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

26 гру 2023, 18:25
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Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.


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Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс підрядник «Київметробуд» має повернути.

Метро на Виноградар почали будувати у 2019 році. Планувалось, що дві нові станції метро відкриють у грудні 2021 року. Відкриття нових станцій переносилось двічі, на сьогодні жодна з них не побудована.

Джерело: Ракурс


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