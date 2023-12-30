Руйнування в Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв

https://racurs.ua/ua/n190852-zrosla-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-udaru-rf-po-zaporijju.html

Ракурс

Масована російська ракетна атака по Запоріжжю призвела до загибелі дев’ятьох осіб.

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Вчора, 29 грудня, в місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей. У Запоріжжі 30 грудня оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. Про це виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

По Запоріжжю ворог напередодні завдав 12 ракетних ударів. Одна ракета влучила по житловому будинку, зруйнувавши його вщент. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих внаслідок ракетної атаки.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.

Ввечері 29 грудня було відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок масованого удару.