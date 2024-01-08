«Золотий глобус» розпочинає сезон нагород кіно- й телеіндустрії. Хто отримав бажану статуетку?

https://racurs.ua/ua/n191156-zolotyy-globus-2024-opengeymer-peremig-barbi.html

Ракурс

У США в Беверлі-Гіллз пройшла 81-ша церемонія вручення премії «Золотий глобус».

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Головну нагороду здобув фільм «Оппенгеймер». Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавця головної ролі фільму Кілліана Мерфі — найкращим актором.

У рік тривог, воєн і глобальних потрясінь переможність цієї картини, що напрочуд точно передала дух часу, відчувається як неминуче.

Отож, загалом фільм удостоєний п’яти статуеток, включаючи персональну режисерську для Крістофера Нолана, дві акторські для Кілліана Мерфі та Роберта Дауні-молодшого та музичну, за найкращий саундтрек, для Людвіга Йоранссона.

Так критики та журналісти поставили крапку (можливо, не остаточну, попереду «Оскари») у протистоянні найпохмурішого байопіка Нолана феміністської фантазії Грети Гервіг «Барбі».

Ця картина була лідером за кількістю номінацій (10), але насамперед завдяки трьом згадкам у категорії «найкраща пісня»: статуетку за одну з них, «What Was I Made For?», отримали Біллі Айліш та її брат Фіннеас.

Також «Барбі» перемогла у новітній категорії «за кінематографічні та комерційні досягнення» (Cinematic and Box Office Achievement), яка дозволила звести в одній номінації не тільки Гервіг з Ноланом, а й «Вартових галактики 3», «Джона Уіка 4», мультфільм про братів Маріо та фільм-концерт Тейлор Свіфт.

Кращою комедією закономірно визнано «Бідні-нещасні» Йоргоса Лантімоса — напевно найсміливіший і новаторський фільм року. Цей фільм переміг він у ще одній номінації — Емма Стоун отримала нагороду як найкраща комедійна актриса. Її здатності поєднувати комічну гру з драматичною, ще й у настільки відвертому та провокаційному матеріалі, сьогодні справді здаються унікальними.

Найгірший рограш — сумна доля «Вбивць квіткового місяця», найбільшої картини Мартіна Скорсезе за довгі роки, якщо не десятиліття. Їй дісталася лише акторська статуетка Лілі Ґледстоун — безперечному відкриттю фільму. Зі сцени вона наголосила на важливості цієї історичної нагороди для корінного населення США, доля якого — центральна тема картини. Найкращий фільм (драма): «Оппенгеймер»;

Усі номінації кінопремії «Злотий глобус"-2024: