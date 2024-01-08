Ще один комітет Ради рекомендував допрацювати законопроект про мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n191167-sche-odyn-komitet-rady-rekomenduvav-dopracuvaty-zakonoproekt-pro-mobilizaciu.html

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Комітет Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував допрацювати урядовий законопроєкт про мобілізацію, враховуючи пропозиції з альтернативних законопроєктів.

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Про це розповів «Суспільному» нам перший заступник голови комітету Михайло Цимбалюк.

За його словами, найбільше зауважень озвучили щодо пропозицій про електронні повістки, «бронювання» викладачів ВНЗ, а також про ризики корупції керівництва ТЦК, які можуть, згідно з пропозиціями урядовців, накладати обмеження на права та майно тих, хто ухилятиметься мобілізації.

Цимбалюк додав, що найближчим часом також внесуть окремий законопроєкт про демобілізацію всіх строковиків.

Перед цим Комітет з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики.

Про те, що законопроєкт щодо мобілізації містить норми, які можуть призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» і погіршення умов ведення бізнесу заявили у Європейській бізнес-асоціації.

Низка положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, зокрема на отримання документа, що посвідчує особу та громадянство, що є неприпустимим і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки, переконані представники бізнесу.

А розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію.