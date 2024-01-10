Безлади в Еквадорі - армія вгамовує збройні картелі, які захопили заручників та стріляють на вулицях країни

https://racurs.ua/ua/n191205-bezlady-v-ekvadori-armiya-vgamovuie-zbroyni-karteli-yaki-zahopyly-zaruchnykiv-ta-strilyaut.html

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В Еквадорі озброєні люди захопили студію місцевого телеканалу. У країні почалися заворушення після втечі з в’язниці місцевого кримінального авторитету та запровадження надзвичайного стану.

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Невідомі в масках та зі зброєю увірвалися до офісу каналу TC Televisión у Гуаякілі, взяли у заручники кількох журналістів та кричали, що у них є бомби. Те, що відбувалося, протягом приблизно 15 хвилин транслювалося у прямому ефірі, який перервався після того, як у кадрі пролунали звуки пострілів.

Пізніше будівлю оточили спецслужби, нападники були затримані. Силовики вилучили у них зброю та вибухівку, передає (Associated Press). Президент країни Даніель Нобоа оголосив у країні режим «внутрішнього збройного конфлікту».

Раніше у вівторок, 9 листопада, озброєні люди вчинили кілька нападів у місті, зокрема на поліцейські дільниці, школи та університети. Члени угруповань публікували відео з розправами над поліцейськими та співробітниками в’язниць.

Ці події відбуваються на тлі надзвичайного стану та комендантської години по всьому Еквадору.

Газета El Universo повідомляє, що 60-денний воєнний стан в Еквадорі запровадили в понеділок після втечі найнебезпечнішого злочинця країни Хосе Адольфо Масіаса з в’язниці. Водночас майже 40 вʼязнів втекли з іншої вʼязниці.

З цього моменту щонайменше сім поліцейських були викрадені. Хосе Адольфо Масіас, на прізвисько Фіто, сидів у тюрмі 12 років. При цьому він лишався главою великого злочинного угруповання «Лос Чонерос» («Люди з міста Чоне»). Банда займається міжнародною наркоторгівлею та рекетом спільно з картелями в Мексиці та Колумбії. Чисельність угруповання становить не менше ніж 8 тисяч осіб.