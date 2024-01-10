У Раді пояснили скасування мораторію на відключення комунальних послуг за борги

https://racurs.ua/ua/n191207-u-radi-poyasnyly-skasuvannya-moratoriu-na-vidkluchennya-komunalnyh-poslug-za-borgy.html

Ракурс

Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги та на нарахування пені. Виняток лише для жителів окупованих і тих територій, де йдуть бої.

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Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус сказав, що деякі платоспроможні українці зловживають мораторієм і не платять за послуги, а на відновлення енергообʼєктів після атак потрібні гроші.