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У Раді пояснили скасування мораторію на відключення комунальних послуг за борги
У Раді пояснили скасування мораторію на відключення комунальних послуг за боргиhttps://racurs.ua/ua/n191207-u-radi-poyasnyly-skasuvannya-moratoriu-na-vidkluchennya-komunalnyh-poslug-za-borgy.htmlРакурс
Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги та на нарахування пені. Виняток лише для жителів окупованих і тих територій, де йдуть бої.
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Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус сказав, що деякі платоспроможні українці зловживають мораторієм і не платять за послуги, а на відновлення енергообʼєктів після атак потрібні гроші.
Є найбільш дисципліновані платники за житлово-комунальні послуги — субсидіанти й пенсіонери. Але водночас є достатньо забезпечені люди, які почали зловживати певними нормами та накопичувати борги за електроенергію. Ми бачимо, що деякі категорії людей, які можуть платити, — не сплачували, просто розуміючи, що за це взагалі нічого не буде. Тому Уряд шукав рішення. Ситуація поступово покращується.
Є ще досить багато підприємств, які не платили за електроенергію, тому що думали, що під час війни можна не платити й придумувати якісь пояснення. Але ми повинні розуміти, що підприємства повинні мати змогу оплачувати. Треба шукати і для них рішення або знаходити якусь дешеву електроенергію. Або як усім — адресно допомагати, — повідомив Герус в ефірі телеканалу «Рада».
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