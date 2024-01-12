Франція знищила та перекарбувала 27 млн монет, які не відповідають вимогам ЄС

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Франція знищила та перекарбувала 27 млн монет після того, як у ЄС сказали, що вони не відповідають вимогам.

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Monnaie de Paris, монетний двір країни, випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів з новим малюнком у листопаді 2023 року, але пізніше виявилося, що те, як було зображено зірки прапора ЄС, не відповідає дуже точним вимогам Європейської комісії.

Згідно із законодавством ЄС, країни можуть змінювати дизайн «національного» обличчя євромонет кожні 15 років, але їм потрібне зелене світло від Комісії, а також інших урядів єврозони, які повинні бути поінформовані та мати сім днів, щоб висунути заперечення.

Франція неофіційно зв’язалася з Комісією в листопаді, перш ніж направити офіційний запит на схвалення дизайну, але монетний двір пішов вперед, не чекаючи дозволу ЄС. Потім він отримав неофіційне попередження від Єврокомісії, в якому наголошувалося, що новий дизайн не відповідає правилам ЄС, за словами офіційного представника міністерства економіки Франції, який безпосередньо знайомий з файлом, розмовляючи з POLITICO на умовах анонімності.

Представник Комісії відмовився коментувати попередні неофіційні переговори з Францією, але підтвердив, що французьке казначейство офіційно представило виправлений дизайн 12 грудня, який отримав схвалення ЄС 21 грудня.

Нові монети мали бути представлені під час візиту міністра економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мера до паризької штаб-квартири Monnaie. Як не дивно, зрештою цього не сталося.

Тепер між Monnaie та урядом почалася гра у звинувачення.

Той самий чиновник міністерства економіки підкреслив, що Monnaie була автономною публічною компанією, а не частиною французької адміністрації. Це означає, що Monnaie повністю несе витрати на перекарбування монет.

Французькі платники податків не матимуть жодних витрат, оскільки компанія поглине їх у свої операційні витрати, — сказав чиновник.

Про цю історію вперше повідомило французьке видання La Lettre, яке цитувало главу Monnaie Марка Шварца.

Дизайн нових монет, запропонований французьким урядом і затверджений Комісією, все ще залишається секретом і буде оприлюднений до весни, повідомило міністерство економіки Франції.