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Ракурс
Стали відомі умови угоди про припинення блокади українського кордону

Стали відомі умови угоди про припинення блокади українського кордону

16 січ 2024, 16:56
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Польські протестувальники сьогодні розблокували пункт пропуску «Корчова — Краківець». Про це повідомила Держмитслужба України 16 січня.


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Нагадаємо, уряд Польщі домовився з перевізниками про призупинення протесту від середи, 17 січня.

Варшава заявила, що готова на компроміси в інтересах перевізників, натомість далекобійники кажуть, що дадуть владі час до 1 березня.

Навіть таке половинчасте рішення може прибрати багатокілометрові черги на українських кордонах. Принаймні, тимчасово.

Про те, як уряд Дональда Туска домовився про розблокування кордону з Україною, розповів у соцмережах міністр інфраструктури Польщі.

Предметом угоди є дотримання або посилення Україною раніше впроваджених поступок блокувальникам — окрема черга для порожніх на ПП Ягодин, доступність ПП Нижанковичі без єЧерги, і ПП Угринів «тільки для поляків» (щоправда, тут довелося обмежитися закликом до українських водіїв не їхати на Угринів, на законодавчому рівні таку норму впровадити вкрай складно, якщо взагалі можливо).

Другий момент — посилення контролю українських перевезень на території Польщі, зокрема незаконного каботажу.

Також польський уряд буде лобіювати субсидії ЄС для перевізників.

І найголовніше — угода перебачає «продовження діалогу» з Європейською Комісією щодо змін до угоди про «транспортний безвіз», а про її безумовне скасування, яке було основною вимогою блокади, вже не йдеться.

Джерело: Ракурс


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