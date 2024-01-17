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Ракурс
Російський військовий вертоліт знеструмив частину Брянської області. Фото:

Вертоліт окупантів залишив без світла частину Брянської області (ВІДЕО)

17 січ 2024, 19:50
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Аварійна посадка російського військового вертольота в Брянській області рф призвів до знеструмлення частини регіону.


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Сьогодні вдень 17 січня гелікоптер «Мі-8» змушений був здійснити раптову посадку біля міста Севська, що приблизно за 25 км від українського кордону. Сама ворожа машина була пошкоджена — обламався хвіст, а шасі обламалися. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У момент аварії на борту перебували три окупанти: командир, другий пілот і бортмеханік. Попередньо відомо, що вони не постраждали.

Однак шкоди росіяни все ж завдали своїм громадянам. При падінні вертоліт обірвав високовольтні дроти. Таким чином чотири райони Брянської області залишилися без світла. Електропостачання відсутнє у Севському, Суземському, Брасівському та Комарицькому районах.

Наразі невідомо, що призвело до аварії вертольота.

Нагадаємо, у грудні українські військові знищили на Куп’янському напрямку російський гелікоптер Мі-8. По ворожій цілі вдарили з американської реактивної установки HIMARS.

Джерело: Ракурс


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