ЗСУ намагаються розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Фото:

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Збройні сили України намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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Для таких дій українських захисників сприяють погодні умови та потужна бойова робота Сил оборони. Просування навіть на один метр уперед є досягненням. Про це речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 18 січня заявила в ефірі національного телемарафону.

Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму, ця робота дуже важка. У часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона відбувається у надзвичайно важких бойових умовах, — заявила вона.

За словами речниці, російські окупаційні війська не припиняють штурмувати позиції українських військових й намагаються вибити захисників із зайнятих позицій. Упродовж 17 січня росіяни здійснили шість штурмів, але вони не були успішними для ворога.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про те, що упродовж минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, днями командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю інформаційній агенції Reuters заявив, що українські війська, які проводять контратаки та перебувають у «активній обороні» ще можуть здивувати.