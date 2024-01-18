росія криміналізувала гасла «Слава Україні» та «Героям слава»

https://racurs.ua/ua/n191493-rosiya-kryminalizuvala-gasla-slava-ukrayini-ta-geroyam-slava.html

Ракурс

У росії криміналізували гасла «Слава Україні» та «Героям слава». Міністерство юстиції рф включило до «списку організацій, що заперечують висновки Нюрнберзького трибуналу» символіку ОУН, УПА, УНС та УНРА.

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За «використання, демонстрацію та пропаганду» символіки та гасел в росії можуть оштрафувати чи заарештувати на 15 діб. За повторну «пропаганду» загрожує позбавлення волі до чотирьох років.

Список, що з’явився на сайті Мін’юсту 18 січня, офіційно називається як «Перелік організацій, зазначених у ч. 3 і ч. 4 ст. 6 федерального закону „Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років“, а також атрибутики та символіки цих організацій».

Велика Вітчизняна війна — так у рф називають події Другої світової війни — примітка «Ракурсу».

У переліку згадуються чотири організації, їх усіх включили до списку 17 січня:

Українська народно-революційна армія (УНРА),

Українська повстанська армія (УПА),

Українська народна самооборона (УНС),

Організація українських націоналістів (ОУН).

У переліку також згадуються гасла цих організацій, у тому числі вітання «Слава Україні» та відповідь «Героям слава». Крім того, в документі згадується атрибутика організацій, наприклад Тризуб князя Володимира, зображений на гербі сучасної України.

У законі «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні» пункт про особливий перелік організацій з’явився у листопаді 2014 року, а уряд рф затвердив порядок ведення реєстру у червні 2015 року.

Українську повстанську армію, Організацію українських націоналістів та Українську народну самооборону оголошено в росії «екстремістськими» організаціями та заборонено у рф.