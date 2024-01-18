На фронті зросла кількість бойових зіткнень, найбільше рашисти лютують біля Куп'янська та Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n191494-na-fronti-zrosla-kilkist-boyovyh-zitknen-naybilshe-rashysty-lutuut-bilya-kup-yanska-ta-avdiyivky.html

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Протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень.

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Це істотне збільшення, якщо порівнювати з попередніми днями у січні, коли, відповідно до даних Генштабу, кількість боїв становила від 60 до 80. Найбільше рашисти лютують біля Куп’янська та Авдіївки.

Загалом протягом доби ворог завдав ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Ворог веде активні штурмові дії та здійснює інтенсивне вогневе ураження.

Основні зусилля зосереджує на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки, повідомив командувач Олександр Сирський після поїздки до військових частин, які тримають оборону на цьому напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки противника в районі Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще — 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.