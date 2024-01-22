Шмигаль з Туском розмовляли про чотири нових пункти пропуску на кордоні

https://racurs.ua/ua/n191620-shmygal-z-tuskom-rozmovlyaly-pro-chotyry-novyh-punkty-propusku-na-kordoni.html

Ракурс

Україна та Польща почали переговори про створення нових пунктів пропуску на кордоні.

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Прем'єри Денис Шмигаль та Дональд Туск зустрілися 22 січня у Києві. Шмигаль написав після зустрічі, що обговорив з колегою створення чотирьох нових пунктів пропуску на спільному кордоні.

За його словами, він запропонував Туску розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану «Краковець-Львів-Броди-Рівне». Шмигаль зазначив, що Туск погодився на таку пропозицію

Серед іншого, ми проговорили запровадження спільного прикордонного контролю та модернізацію пунктів пропуску. Маємо амбіцію створити ще чотири нові пункти пропуску на додачу до вже наявних 14-ти, — написав український прем'єр у своїх соцмережах.

Крім того, прем'єри обговорили питання безперешкодного руху товарів через кордони, а ще Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Такий механізм, написав Шмигаль, уже працює з Румунією і Болгарією.