Міноборони отримало від уряду додаткові 657 млн грн на термінові потреби бойових бригад

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Міністерство оборони України отримало від уряду додаткові 657 млн грн для забезпечення термінових потреб бойових бригад.

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Про це повідомила пресслужба міністерства в понеділок, 22 січня.

Із загальної суми 10,7 млн грн отримала Держспецслужба транспорту України, ще 10,7 млн грн отримало Головне управління розвідки МО України.

Виділені гроші спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних і комплектувальних частин до неї.

Зазначену суму виділили з резервного фонду держбюджету. Це спричинено змінами в адмініструванні «військового ПДФО» у 2024 році. Тепер 10% від частини «військового ПДФО», яке зараховується в державний бюджет, автоматично повертатимуться військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку.

Новий механізм запрацює з початку лютого, після сплати ПДФО за січень.

Для закриття «фінансового розриву» уряд виділив із резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони в січні. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним — процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням, — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Кожна з бригад самостійно формуватиме свої потреби. У пріоритеті — військові частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зазначають у відомстві. Наразі бригади повинні сформувати перелік потреб і надати його Міноборони.