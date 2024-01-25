Падіння російського Іл-76 - з'явилися нові версії катастрофи

https://racurs.ua/ua/n191712-padinnya-rosiyskogo-il-76-z-yavylysya-novi-versiyi-katastrofy.html

Ракурс

Російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.

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Про це повідомив військовий експерт Роман Світан у коментарі Укрінформу.

У момент, коли був збитий Іл-76, працювала С-300 російська по Харкову. Тому, найімовірніше, це так званий «дружній вогонь», коли Іл-76 потрапив під удар цих ракет, — сказав він.

А ось для чого це все було, за словами Світана, стане зрозуміло десь найближчої доби, коли з’явиться додатковий фактаж, який пов’язаний з ракетами або зі знаходженням полонених на борту, або після знаходження тіл.

За його словами, інформація, фото та відеодокази катастрофи говорять про те, що «на цьому борту великої кількості тіл не було».

На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати, повідомив в ефірі «Радо свобода» представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, українська розвідка з’ясувала це вже після аварії літака. Також він повідомив, що рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.