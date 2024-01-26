Допомога ВПО - після 1 березня виплати автоматично продовжать частині отримувачів

https://racurs.ua/ua/n191749-dopomoga-vpo-pislya-1-bereznya-vyplaty-avtomatychno-prodovjat-chastyni-otrymuvachiv.html

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня.

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Як написав у своєму Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль, з 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:

ВПО з-поміж пенсіонерів

громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи

дітей з інвалідністю,

дітей-сиріт

дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.

Шмигаль написав, що згодом «детальніше питання прокомунікує Міністерство соціальної політики».

Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Раніше про те, що в Україні скоротять виплати внутрішньо переміщеним особам заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, західні партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати.

Верещук розповіла, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету:

Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися.

У 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 млрд грн. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 млрд грн.

Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову становитимуть близько 57 млрд грн.