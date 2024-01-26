У соцмережах обговорюють заборону на використання сперми військових після їхньої загибелі

https://racurs.ua/ua/n191763-u-socmerejah-obgovoruut-zaboronu-na-vykorystannya-spermy-viyskovyh-pislya-yihnoyi-zagybeli.html

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У соцмережах обговорюють заборону на використання сперми військових після їхньої загибелі. Клініки буцімто повинні утилізувати заморожений біоматеріал до 23 березня 2024 року, коли набере чинності закон про заморожування статевих клітин військових.

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Усе почалося з допису на Facebook юристки Олени Бабич, до якої звернулася дружина загиблого військового.

Перед тим як чоловік йшов на фронт, вони вирішили кріоконсервувати сперму, щоб у разі його загибелі, дружина могла народити дитину. Однак за цей час прийняли закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі.

Згодом на це відреагував народний депутат, голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Ми вважаємо таку ситуацію неправильною і несправедливою стосовно наших героїв і памʼяті про них. Якщо родинам героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо. Верховна Рада без вагань проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів, — заявив він.

Обурення Бабич підхопило чимало користувачів, зокрема військові. Так, поетеса та військовослужбовиця Ярина Чорногуз з посиланням на знайомих депутатів написала, що парламент передбачив заборону на використання репродуктивних клітин загиблих захисників, щоб не виплачувати допомогу їхнім дітям.

Нешановні ініціатори цієї поправки до закону, невже ви дійсно вважаєте, що вдови та вдівці народжують дітей на самоті по загибелі своїх коханих на війні заради виплат? Це треба розуміння гуманності та шляху військової людини мати на рівні нижче плінтуса, — зазначила вона.

Чорногуз наголосила, що для більшості військових важливо, щоб у разі загибелі залишилася дитина — продовження роду.

Згодом віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина з провладної партії «Слуга народу» заявила, що у «парламенту є півтора місяця, щоби виправити ганебну помилку».

Верховна Рада наприкінці 2023 року дозволила військовим і поліцейським безплатно здавати статеві клітини, щоб вони могли мати дітей після поранень.

Вартість забору клітин становить близько 450 гривень для чоловіків і 1 тис. 425 гривень для жінок. Необхідні медобстеження перед забором можна робити під час військово-лікарської комісії.

Історія питання

«Громадське» пояснило, що, як випливає із пояснювальної записки, законом не передбачається «запровадження державних заходів» щодо забезпечення посмертного батьківства чи материнства.

Проте юридичний радник Центру прав людини ZMINA Даниїл Попков пояснює, що в цьому законі не йдеться про заборону використовувати сперму. Він — про оплату послуг зі зберігання репродуктивних клітин.

Військові тепер отримують право на безоплатне зберігання матеріалу, в порядку зазначеному Кабміном. Це значить, що раніше за це люди платили власним коштом, а за цим законом за це тепер зможе платити держава за бажанням людини, — розповів юрист.

За його словами, це буде за трьох умов:

Кабінет Міністрів ухвалить постанову, яка деталізуватиме порядок оплати такої послуги;

на це будуть кошти в держбюджеті (у законі вказано, що кошти на цю програму мають закласти лише у 2025 році, каже Попков);

людина має подати заяву на отримання послуги безоплатного зберігання, бо військовий отримує лише право на таку послугу і не отримує її автоматично.

Положення про утилізацію клітин стосується людей, які у майбутньому скористаються послугою зберігання коштом бюджету. Тобто не стосується тих, оплачує це власним коштом.

Це не предмет змін і цього закону. Порядок утилізації, її строки, чи можна буде оплачувати власним коштом, якщо держава припинить фінансування — має бути визначений надалі Кабміном, — наголосив юрист.

Він додає, що закон не запроваджує механізмів для контролю.