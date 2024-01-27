Сенат США готовий до угоди щодо безпеки кордону з Мексикою - хто гальмує продовження допомоги Україні

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Сенат погодився надати США повноваження значно обмежити нелегальний перетин мігрантів на південному кордоні, це може розблокувати процес надання допомоги Україні.

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Про це повідомляє CNN.

Це крок, спрямований на припинення хвилі мігрантів, яка охопила федеральну владу протягом останніх кількох місяців.

Угода Сенату, яка, як очікується, буде оприлюднена вже наступного тижня. Лідери Сенату сподіваються, що вони зможуть таким чином долучити угоду про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

CNN пише, що перемовники в Сенаті погодилися посилити міграційну політику на південному кордоні.

Водночас 26 січня спікер Палати представників Майк Джонсон назвав законопроєкт про допомогу Україні й безпеку кордону «нежиттєздатним», якщо витік щодо його змісту є правдивим.

Хоча група сенаторів, які ведуть переговори про угоду, ще не оприлюднила текст законопроєкту, він уже зазнав критики з боку республіканців, у тому числі Трампа, ймовірного кандидата в президенти США. Він цього тижня розкритикував можливу угоду як політичний «подарунок» демократам.

Спікер Палати представників надіслав відповідного листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою. Текст листа опублікувало кілька американських видань.

Адміністрація Джо Байдена вже декілька місяців прагне укласти угоду про надання Україні допомоги на суму 61 мільярд доларів для боротьби із російською агресією.

Очікується, що остаточна угода включатиме реформи процесу надання притулку, при цьому республіканці неодноразово заявляли, що головною метою переговорів є рішення, що зупинить потік мігрантів до кордону.

Минулого тижня Держдеп США вкотре заявив, що затримка рішення про виділення допомоги Конгресом може мати серйозні наслідки для українців.

Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли далі виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів, — сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він пояснив, що йдеться як про допомогу у сфері безпеки так і про економічну та гуманітарну підтримку.