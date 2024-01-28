Наслідки обстрілу села Степок на Сумщині. Фото: «Суспільне»

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Армія російської федерації продовжує обстрілювати мирні села на прикордонні Сумської області.

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Ворог вгатив з артилерії по селу Степок ймовірно у понеділок, 22 січня. Через ворожу атаку загинув останній житель цього населеного пункту, всі інші люди раніше з нього евакуювалися. Тіло 60-річного чоловіка знайшли 24 січня. Російський снаряд влучив у кімнату, де був чоловік. Загибель чоловіка підтвердив його син, місцева влада та СБУ. Про це 28 січня повідомило «Суспільне».

Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438) Кримінального кодексу України.

Як відомо, село Степок знаходиться недалеко від кордону з російською федерацією поруч з гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка».

Нагадаємо, днями командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що російські диверсійні групи активізувалися у прикордонних районах Сумської області.

А 27 січня сталося відомо, що ворожа ДРГ розстріляла брата з сестрою на Сумщині. Трагедія сталася у селі Андріївка Хотинської громади, яке розташоване у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

Джерело: «Суспільне»