"Звільнення" Залужного - що написали українські медіа

https://racurs.ua/ua/n191857-zvilnennya-zalujnogo-scho-napysaly-ukrayinski-media.html

Ракурс

Увечері 29 січня в українських медіа та соціальних мережах почала ширитися новина про нібито звільнення головкому Валерія Залужного.

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Інформацію запустив в мережу блогер та колишній нардеп Богдан Береза, згодом інформацію підхопили журналісти Юрій Бутусов та Роман Цимбалюк, нардеп Олексій Гончаренко, сумнівні телеграм-канали, які близькі до Офісу президента, — «Труха» та «Джокер».

Повідомлялося нібито і про відставку Залужного, і міністра оборони Рустема Умєрова.

Цимбалюк написав, що новим головком став Кирило Буданов, а «Джокер» вказував, що ним став командувач Сухоптних сил Олександр Сирський.

Міноборони України на тлі заяв про звільнення Залужного та Умєрова, які ширяться телеграм-каналами, опублікувало пост-спростування:

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда.

Утім, не уточнюється, що саме неправда.

За інформацією УП — указу про це наразі немає, повідомили джерела УП в РНБО, СБУ, Міноборони та ОП.

Його (Залужного — «Ракурс») викликали та запропонували іншу посаду, зокрема посаду посла. Він відмовився. Указу немає. Але він вже збирає речі, — розповів один із співрозмовників видання.

Станом на момент написання новини офіційної інформації щодо нібито відставки Залужного на сайті президента чи в соцмережах головкома не було.