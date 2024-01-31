СБУ зловила мешканця Сум, який шпигував за ЗСУ та готував прорив російських ДРГ

https://racurs.ua/ua/n191901-sbu-zlovyla-meshkancya-sum-yakyy-shpyguvav-za-zsu-ta-gotuvav-proryv-rosiyskyh-drg.html

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54-річний мешканець Сум намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які захищають прикордонні райони області.

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Його захопили «на гарячому», коли він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які захищають прикордонні райони області.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під видом телефонних розмов.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

Йому загрожує довічне ув’язнення, повідомляють в СБУ.

Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, місцевого чоловіка, який працював на росіян, звати Анатолій Сіренко, він також намагався створити власну мережу інформаторів.