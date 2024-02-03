Сирський приїхав на Куп'янський напрямок і віддав накази "про перерозподіл сил та засобів"

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Росіяни на східному фронті продовжують штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягують нові резерви.

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Про це заявив 3 лютого командувач Сухопутними силами Олександр Сирський, який приїхав на фронт — Куп’янський напрямок.

На всіх ділянках фронту йдуть важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви, — заявив командувач.

Він додав, що віддав накази «про перерозподіл сил та засобів».

За даними українського військового пабліку Deep State, на цьому напрямі тривають важкі бої за Табаївку та схід від Тернів, де росіяни «дещо просунулися».

Також ЗСУ вводять резерви в район Крохмального, яке нещодавно було захоплено рф.