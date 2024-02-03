Польські хірурги відновили обличчя пораненої росіянами українки - операцію назвали найкращою у світі

https://racurs.ua/ua/n192020-polski-hirurgy-vidnovyly-oblychchya-poranenoyi-rosiyanamy-ukrayinky-operaciu-nazvaly-naykraschou.html

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Операцію, яку польські хірурги зробили українці з Миколаївської області, визнано найкращою реконструктивною операцією 2023 року у світі.

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Двоє польських професорів, Адам Мацєєвський та Лукаш Краковчик з Онкологічного центру в Ґлівіцах, відновили обличчя 24-річній Аліні Цой, повідомляє «Нова Польща».

Під час російського бомбардування їй відірвало частину шиї, язика, зубів, а також всю щелепу, підборіддя і рот. Аліна закрила двох синів власним тілом.

Роботу польських хірургів високо оцінили всі члени Американського товариства реконструктивної мікрохірургії.

Що відомо про Мацєєвського

Адам Мацєєвський, хірург із міста Ґлівиці, в прямому сенсі слова повертає хворим обличчя, відновлюючи сильно пошкоджені органи голови та шиї.

Раніше, якщо в пацієнта був, скажімо, рак язика, йому видаляли уражений орган разом із сусідніми тканинами, тобто переважно з чималою частиною лиця. Траплялися й пошкодження обличчя внаслідок нещасного випадку. Такі операції й травми не тільки ускладнювали дихання й ковтання, а й унеможливлювали соціальне життя.

Виконуючи складні операції на обличчі й органах голови і шиї, професор Мацєєвський повертає онкохворим і постраждалим від травм пацієнтам не тільки функції пошкоджених органів, а й саме обличчя.