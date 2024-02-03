Стала відома нова дата бою Усик – Ф‘юрі

https://racurs.ua/ua/n192030-stala-vidoma-nova-data-bou-usyk-f-uri.html

Ракурс

Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі перенесли на 18 травня.

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Бій між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі мав відбутися 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, проте його перенесли через травму британця — йому розсікли шкіру над оком під час спарингу.

Бій відбудеться, як і було заплановано, в Саудівській Аравії. Про нову дату повідомили організатори бою.

Боксери визначать першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Раніше боксерське шоу мало пройти 17 лютого.

Британець під час підготовчого поєдинку отримав поріз біля брови. Йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.