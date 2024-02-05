Друже, пий і повзи за дроном – неймовірний порятунок прикордонника

https://racurs.ua/ua/n192065-druje-pyy-i-povzy-za-dronom-neymovirnyy-poryatunok-prykordonnyka-video.html

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Неймовірний порятунок прикордонника на фронті показала Держприкордонслужба.

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Друже, пий і повзи за дроном, — таке послання разом з гарячим чаєм скинули пораненому прикордоннику аеророзвідники 68-ї ОЄБр з дрона.

Сергія Купіна поранило під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати.

Прикордоннику було вкрай важко пересуватися самостійно, проте він зміг проповзти 700 метрів до наших позицій. Напрямок руху йому постійно вказувала «пташка».