Спецслужби Грузії затримали вантаж вибухівки, яка нібито прямувала до Воронежа з Одеси

https://racurs.ua/ua/n192073-specslujby-gruziyi-zatrymaly-vantaj-vybuhivky-yaka-nibyto-pryamuvala-do-voroneja-z-odesy.html

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У Грузії заявили про затримання вантажу з вибухівкою, яку буцімто везли з Одеси до Воронежа.

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Служба державної безпеки країни заявила, що вантаж із шістьма вибуховими пристроями привезли з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня цього року на мінівені, що належить громадянинові України.

Вибухові пристрої нібито планували вивезти у Воронеж (рф).

Але, як стверджує спецслужба Грузії, пізніше рішення змінив замовник: один контейнер із трьома вибуховими пристроями спробувати вивезти у Воронеж, а другий залишили у Тбілісі.

За даними СДБ, до ввезення вибухівки нібито причетні семеро грузинів, троє українців та двоє вірмен. Організував усе нібито громадянин України, кандидат у місцеві депутати Одеської області 2020 року від партії «Слуга народу» Андрій Шарашидзе, який родом із Батумі.

Шарашидзе, за заявою грузинської спецслужби, активно стежив за переміщенням вибухових пристроїв, а от вищезгадані люди, ймовірно, не знали про вибухівку та капсули-детонатори, які були встановлені в акумуляторах автомобіля.

На момент публікації новини реакції офіційних осіб України не було.