Справу Гандзюк намагаються затягнути за строком давності - голова комітету Ради

https://racurs.ua/ua/n192133-spravu-gandzuk-namagautsya-zatyagnuty-za-strokom-davnosti-golova-komitetu-rady.html

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Справу херсонської активістки Каті Гандзюк намагаються затягнути за строком давності.

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У червні 2023 року двом винним у вбивстві активістки присудили по 10 років позбавлення волі. Ексголову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації.

5 лютого відбулося засідання, на якому розглядали апеляцію у цій справі. За словами голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, сторона захисту намагається максимально затягувати цю справу: у Левіна нібито хворе серце, через що йому не можна перебувати під вартою, а Магнеру викликали швидку через тиск і температуру.

Про це Юрчишин написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Притягнути винних до кримінальної відповідальності можна буде лише до 2028 року, адже напад на Катю Гандзюк стався у 2018 році. Причетним до вбивства активістки вже вдалося затягнути справу на понад п’ять років.