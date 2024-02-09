Довгоочікуваний винищувач F-16 вже з українськими розпізнавальними знаками

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Ракурс

Український льотчик на позивний Фантом показав F-16 з українськими розпізнавальними знаками.

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Пілот сьогодні вчиться керувати винищувачем.

Наші пілоти дуже вражені. Цей літак просто перевершив їхні очікування. Навіть з тим обсягом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації, цитує Фантом «Голос Америки».

Навчання українських пілотів на F-16 розпочалося у жовтні у США та листопаді у Румунії.

За словами пілота, перенавчання має свої виклики, адже цей винищувач дуже відрізняється від радянських Су-27 та МіГ-29, на яких зараз літає українська винищувальна авіація.

Наші хлопці заздалегідь їздили на оцінку на одну з авіабаз у Сполучені Штати, щоб оцінили їхні спроможності, здібності і визначили терміни (підготовки). Знову-таки, це були загальні терміни, в які ми можемо вкластися. І наші пілоти дарма часу не гаяли, готувались хто як міг, і ці ж пілоти нам допомагали з інформацією з відкритих джерел — звісно, тією якою вони могли з нами ділитися, і навіть своїм досвідом. Тому я скажу, що хлопці, які поїхали в першій хвилі, були готові і морально, і мали базовий багаж знань, — повідомив Фантом.

Щодо термінів, то необхідно приблизно 6 місяців для підготовки одного пілота або однієї групи. Нюанси, які можуть сповільнити підготовку, пов’язані з адміністративною роботою партнерів України.

Усі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація — це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. На літак працює багато персоналу, і це велика система. І льотчик або технік — це маленький гвинтик у великій системі, — повідомив український пілот.

Щодо викликів, то для українців це новий літак, машина нової генерації, більш диджіталізований літак. У нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту.