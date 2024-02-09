Ситуація на фронті за добу - відбулось 91 бойове зіткнення

https://racurs.ua/ua/n192227-sytuaciya-na-fronti-za-dobu-vidbulos-91-boyove-zitknennya.html

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На фронті за добу відбулось 91 бойове зіткнення. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак, на Лиманському — 8, на Бахмутському — 18, на Авдіївському — 27, на Мар’їнському — 12, на Шахтарському і Запорізькому напрямках по дві атаки.

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На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири безрезультатні спроби штурму позицій наших військ.

Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктах управління, двох складах боєприпасів противника.