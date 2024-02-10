Американські сенатори сподіваються, що їх "не закидають яйцями" на безпековій конференції у Мюнхені

https://racurs.ua/ua/n192263-amerykanski-senatory-spodivautsya-scho-yih-ne-zakydaut-yaycyamy-na-bezpekoviy-konferenciyi.html

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Американські сенатори остерігаються критики у Європі. Вони можуть почути жорсткі запитання про допомогу Україні на безпековій конференції у Мюнхені 19−18 лютого.

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До ФРН полетить приблизно 30 американських сенаторів.

Їм доведеться коментувати «відмову Україні» у відповідь на жорсткі запитання від європейських колег, якщо ситуація не зміниться до суботи, припускає The Washington Post.

За інформацією видання, сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз цього тижня виглядав розчарованим тим, що йому доведеться очолити делегацію на Мюнхенську конференцію з безпеки, оскільки Конгрес досі не схвалив додаткові кошти для підтримки України проти російської агресії.

Він навіть висловив сподівання, що делегацію «не закидають яйцями» у Мюнхені.

Очікуване голосування у Сенаті може відбутися до середини тижня. Ухвалення рішення на користь України «зробить подорож Атлантичним океаном набагато приємнішою» для американських сенаторів, пише WP.

9 лютого Сенат США наблизився до розгляду законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 млрд дол.

Законодавці очікують, що наступний процедурний крок буде зроблено на рідкісній недільній сесії. Навіть якщо документ пройде розгляд в Сенаті в неділю, цей пакет все одно чекає невизначене майбутнє в Палаті представників, де республіканці представляють більшість.