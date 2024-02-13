Розлучення не допомогло - майно дівчини Гринкевича арештують

https://racurs.ua/ua/n192345-rozluchennya-ne-dopomoglo-mayno-divchyny-grynkevycha-areshtuut.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань заарештує майно колишньої нареченої львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Софії Морозюк.

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Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян 12 лютого в етері телемарафону повідомила, що вони вже мають ухвалу на арешт двох квартир у Києві та однієї у Харкові, а також земельної ділянки.

Сапьян зауважила, що більшість майна придбана під час війни.

Морозюк, коли пішла від Гринкевича, запевняла, що за час стосунків отримала у подарунок лише обручку і кольє. Вона писала, що квартири, автівки й нерухомість їй не дарували.

Після скандалу з Гринкевичами художниця заявила, що розриває заручини із сином львівського підприємця Романом Гринкевичем.

Його подарунки — обручку і кольє - Морозюк обіцяла продати, а гроші віддати ЗСУ.

Історія справи

Бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня 2023 року під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній у ході розслідування. Нині він перебуває під вартою.

У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але низку контрактів не виконали, деякі реалізували частково, із затримками, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. ДБР встановило, що за цими договорами компанії Гринкевича постачали низькоякісні товари, що завдало державі шкоди на понад 934 мільйони гривень.

Групі з п’яти людей на чолі з Гринкевичем оголосили підозри за ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала «Трейд лайнс рітейл». А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки. Студенти вимагали відсторонити жінку від навчального процесу на період досудового розслідування справи щодо її чоловіка.