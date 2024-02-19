Мюнхен-2024 став тривожним дзвіночком для України

https://racurs.ua/ua/n192556-munhen-2024-stav-tryvojnym-dzvinochkom-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Мюнхенська безпекова конференція 2024 року стала тривожним дзвіночком для України.

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«Європейська правда» слідкувала за дискусіями у місті, що минулого тижня перетворилося на світову безпекову столицю і констатувала сумну нову реальність.

Програма конференції наочно підтвердила, що для багатьох світових політиків і дипломатів війна росії проти України поволі відходить на другий план. Ізраїль, Китай, США, глобальна нестабільність, проблеми Глобального Півдня — всі ці безпекові теми видаються не менше або й більше пріоритетними за російську загрозу.

Треба підкреслити, що позиція щодо підтримки України не змінилася. Дії рф і далі називають незаконними, офіційні документи МБК і далі підкреслюють, що світ повинен лишатися на боці України… Але у так званому «Мюнхенському звіті» немає навіть окремого розділу, присвяченого суто Україні. Дії РФ зводяться у загальну матрицю подій у світі. Мовляв, світ заходить у період боротьби всіх проти всіх, — пишуть журналісти ЄП.

А ще на Мюнхенській конференції з’явилося набагато більше фаталізму. Готовність Заходу вигравати не відчувалася. Навіть офіційним девізом конференції стала фраза «Lose-lose», тобто «У програші лишаються усі».

У промові віцепрезидентки США Камали Гарріс Україні був присвячений лише необхідний мінімум, без жодних позитивних меседжів. У закритих дискусіях з конгресменами Україна, за даними «ЄП», отримала змішані сигнали.

Члени Палати представників запевняли, що пакет військової допомоги США хоч і з затримкою, але буде ухвалений. Утім, домінувала думка, що його схвалять без макрофінансової складової для бюджету, лише військову підтримку.

Водночас глобальність наслідків дій Росії ні в кого не викликає сумнівів. Зокрема, Камала Гарріс запевнила присутніх, що США всерйоз оцінюють можливість розширення війни РФ за межі України. У тому числі на територію держав НАТО.

У Мюнхені історик Тімоті Снайдер заявив про початок третьої світової війни. Снайдер звернув увагу на велику кількість конфліктів, які розпочалися один за одним за ініціативою держав так званої «вісі зла». Ці конфлікти пов’язані один з одним, їх не можна сприймати окремо. По суті, це — фрагментована світова війна.

Канцлер ФРН Олаф Шольц став першим топовим учасником МБК, хто присвятив майже увесь свій виступ Україні, коректно визначивши, що російська агресія є головним безпековим викликом. Ба більше: він відверто визнав, що Захід робить недостатньо для допомоги ЗСУ, і саме це є найбільшою проблемою.

Загалом увага європейців до української тематики позитивно вражала (і контрастувала з браком уваги США). На український ланч прийшли президенти або прем'єри п’яти держав ЄС. А на виступі Володимира Зеленського зал був забитий під зав’язку (до слова, виступ Камали Гарріс взагалі не викликав ажіотажу). Тож серед політиків так званої втоми від України не відчувалося.