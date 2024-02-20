Ворог найбільше атакував біля Мар’їнки та на Запоріжжі, військові прогнозують п'ять напрямків ударів рф

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Ворог найбільше атакував на Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

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Про це йдеться у фронтовому зведенні Генштабу уранці 20 лютого.

В Україні на фронтах впродовж доби відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Експерти ISW припускають, що російським окупантам доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.

Про фронт від воєнкора

Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников також написав про ситуацію на фронті.

По напрямках на зараз:

АВДІЇВСЬКИЙ — ворог продовжує атаки у бік Невельського, Ласточкиного та Сєвєрного.

БАХМУТСЬКИЙ — відмічається посилення інтенсивності бойових дій на всьому східному фланзі.

Від Андріївки й до Богданівки дуже важкі бої.

Окупанти дуже хочуть прорватися до Часового Яру, щоб далі загрожувати Костянтинівці, а також знову захопити Кліщіївку з Андріївкою. Але це — плани ворога. У нас є свої. І захоплення Часового Яру окупантами до них явно не входить.

Поки ворог сточується об нашу оборону в лобових атаках на Іванівське. Село повністю під нашим контролем.

КУПʼЯНСЬКИЙ — найважче традиційно у Синьківці, Кислівці, а також по дирекції Берестове-Табаївка.

ЛИМАНСЬКИЙ — ворог мав успіхи тактичного характеру біля Тернів.

РОБОТИНСЬКИЙ — пішов п’ятий день спроб окупантів проводити точкові штурми з залученням бронетехніки. М’ясні штурми — також.

Чергова розвідка боєм з намаганням прорватися у саме селище завершилася провалом. Обмінний фонд поповнено.

На інших напрямках без особливих змін.

Прогноз 46 бригади

У 46 окмб 20 лютого написали, що після взяття Авдіївки ворог намагатиметься наступати за кількома напрямками.

Перший — Куп’янськ — противник активно «рухає" фланги СОУ в районі Синьківки і Табаївки.

Другий — Сіверський виступ — за конфігурацією може в будь-який момент отримати обриси оборони Авдіївки.

Третій — наступ на Часів Яр.

Четвертий — продовження наступу на авдіївському напрямку.

П’ятий — наступ на Курахівському напрямку — вихід у фланг і тил вугледарського угруповання СОУ.

Пункти 2−5 — це операції за єдиним задумом реалізації політичної мети противника — звільнення фейкової ДНР, — пишуть у Телеграм бригади.

Роботинський виступ — противник намагається ліквідувати клин у своїх бойових порядках перед своїм можливим контрнаступом на запорізькому напрямку.

Плацдарм у Кринках — після відступу з Авдіївки продовжиться його утримання. Зараз його інформаційна цінність значно зросла.

Як нагадування — Авдіївська операція у ворога також починалася з невеликого просування по дирекції Верхньоторецьке — Новобахмутівка на північному фасі оборони Авдіївки ще у квітні 2022 року. Тоді нікому й на думку не спало б, що з Авдіївки доведеться піти. Ворог навчився накопичувати резерви, концентрувати їх на напрямку головного удару і ціною нехай високих втрат, але досягати своїх цілей. Зараз, в умовах переходу до противника стратегічної ініціативи, ми перейдемо до активної оборони.