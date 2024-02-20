Висипане поляками на кордоні зерно кукурудзи прямувало до Німеччини, повідомили в "Укрзалізниці"

https://racurs.ua/ua/n192579-vysypane-polyakamy-na-kordoni-zerno-kukurudzy-pryamuvalo-do-nimechchyny-povidomyly-v-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Зерно, яке висипали польські протестувальники сьогодні, прямувало до Німеччини транзитом через Польщу, повідомили в «Укрзалізниці».

.

Там обурилися цією подією, звернулися до правоохоронців та посольства. В УЗ зазначили, що на станції Медика в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Укрзалізниця чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі, — йдеться в офіційному повідомлення відомства.

Польські протестувальники біля кордону відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією — та висипалась на колію. Це відбулося біля пункту пропуску «Медика-Шегині». Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

На 20 лютого у Польщі анонсували нову хвилю масових протестів фермерів. Президент України казав, що причина в «політиці, а не в зерні». Через Польщу прямує тільки 5−6% агроекспорту України.

Як відбувається блокування кордону

Польські фермери посилили обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Це стосується 6 пунктів пропуску, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

«Медика-Шегині»

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення блокади не повідомляють.

«Долгобичув-Угринів»

Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

«Зосін-Устилуг»

З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

«Корчова-Краківець»

До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

«Гребене-Рава-Руська»

Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

«Дорогуськ-Ягодин»

До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.