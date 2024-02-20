Україна повернула додому 11 дітей. Фото: Дмитро Лубінець

https://racurs.ua/ua/n192587-v-ukrayinu-povernuly-11-ditey-z-okupovanyh-terytoriy-ta-rosiyi-foto.html

Ракурс

Україна повернула додому з росії та окупованих територій 11 дітей.

.

Додому повернулися шестеро дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та п’ятеро хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — два роки, а найстаршій — 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 20 лютого повідомив у Telegram.

За його словами, діток вдалося повернути на Батьківщину за посередництва Катару та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Спільно з командою омбудсмена зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Лубінець розповів про трагічну долю дітей — вони пережили окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Декого з них росіяни примусово паспортизували та навіть знайшли їм так званих опікунів.

Тепер українці вдома. Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів, — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що російські загарбники розгорнули мілітаристичні табори для українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Там вороги планують готувати їх до служби в російській армії.