США працюють над забезпеченням України ракетами ATACMS більшої дальності

https://racurs.ua/ua/n192660-ssha-ne-vidmovlyalysya-vid-peredachi-ukrayini-raket-atacms-bilshoyi-dalnosti-bilyy-dim.html

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США ніколи не відмовлялися від ідеї постачання ракет ATACMS Україні, ця опція, як і раніше, розглядається.

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Про це повідомив 22 лютого у Білому домі під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM, і вони застосовували їх із користю, — зауважив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

Це досі є невід'ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності, — наголосив представник Білого дому.

Раніше телеканал NBC повідомив, що адміністрація Байдена може попросити союзників передати Україні ракети ATACMS дальністю понад 300 км.

Українські військові 22 лютого показали пуски балістичних ракет ATACMS по російських об'єктах. Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Найімовірніше, оприлюднені пуски зроблені в осінній період, а саме у жовтні 2023 року, коли українські артилеристи наносили вогневе ураження по російських аеродромах та позиціях ППО.

Нагадаємо, що перше офіційне застосування ATACMS в ході російсько-української війни відбулося 17 жовтня в ході операції Dragonfly Сил спеціальних операцій.