Священник УПЦ МП на катафалку намагався нелегально переправити до Молдови ухилянта

https://racurs.ua/ua/n192677-svyaschennyk-upc-mp-na-katafalku-nelegalno-viz-do-moldovy-uhylyanta-inshogo-zlyakala-na-kordoni.html

Ракурс

Священнослужитель УПЦ МП скористався 10-річним хлопчиком, щоб допомогти ухилянту перетнути кордон.

.

Катафалк, яким керував священник, зупинили прикордонники на дорозі «Одеса-Рені». Клірик планував висадити свого пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. Аби кількість осіб співпала на виїзді з транзитної дороги, водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика.

Дитину повернули батькам.

Інша спроба незаконно перетнути кордон, про яку розповіла ДПСУ 23 лютого, трагікомічна.

Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків, — таке повідомлення отримали прикордонники через службу «Довіра» ДПСУ.

Прикордонники зі службовим собакою вирушили на пошуки чоловіка. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Як з’ясувалося, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, однак йому завадили вовки. Тож він заліз на дерево й викликав допомогу.

Зізнання все ж не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності.

Сьогодні ж стало відомо, що на Закарпатті з Тиси дістали тіло українця.

Чоловік, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. Загиблий виявився мешканцем села Великий Бичків. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

Про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мама. Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й відтоді не виходив на звʼязок. Його пошуки тривають й досі.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі.