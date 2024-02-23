Фермеру, який просив путіна навести порядок у Польщі та Україні, висунули офіційні звинувачення

https://racurs.ua/ua/n192682-fermeru-yakyy-prosyv-putina-navesty-poryadok-u-polschi-ta-ukrayini-vysunuly-oficiyni.html

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Польському фермеру, який вивісив на трактор банер з пропутінськими гаслами, висунули офіційні звинувачення.

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Його звинувачують у підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії росії проти України та пропаганді комуністичної ідеології. Фермеру загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України з посиланням на Регіональну прокуратуру Глівіце.

20 лютого під час протесту польських фермерів на одному з тракторів помітили прапор СРСР та плакат із написом «путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями».

Тоді міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що поліція та прокуратура вживають заходів проти автора плаката. Згодом проросійську риторику протестувальників засудили президент Польщі Анджей Дуда та очільник уряду Дональд Туск.