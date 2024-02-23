Повітряні сили підтвердили збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50

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Повітряні сили підтвердили збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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Наразі це третя втрата А-50. До цього аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили збили літаки А-50 та Іл-22.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.