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Ракурс
Повітряні сили підтвердили збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Повітряні сили підтвердили збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50

23 лют 2024, 20:12
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Повітряні сили підтвердили збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.


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Наразі це третя втрата А-50. До цього аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили збили літаки А-50 та Іл-22.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Баян, ТЬІ гдє? А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі! Разом до перемоги! — написав у своїх соцмережах командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Джерело: Ракурс


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